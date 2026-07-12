Malatya'da yalnız yaşayan yaşlı kadın banyoda ölü bulundu
Malatya'da yalnız yaşayan 89 yaşındaki kadın, evinin banyosunda ölü bulundu.
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Malatya'da akşam saatlerinde Battalgazi ilçesi Hacı Abdi Mahallesi Hasan Bey Caddesi üzerindeki Pirinci Sokak'ta bir apartman dairesinde yalnız yaşayan Hatice G.'den (89) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
YAŞLI KADININ CANSIZ BEDENİ BULUNDU
İhbar üzerine adrese polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kapıyı açarak girdiği evde yaşlı kadın banyoda hareketsiz halde bulundu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hatice G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Banyoda düşmesi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen yaşlı kadının cenazesi, polis ekiplerince yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili incelemeler sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)