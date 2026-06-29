Malezya, 12 yıldır kayıp MH370 uçağını arama çalışmalarını bir yıl daha sürdürecek

8 Mart 2014 tarihinde MH370 sefer sayılı uçak, Malezya'nın Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'ndan Çin'in başkenti Pekin'e gitmek üzere havalanmıştı.

Uçakla en son kalkıştan 38 dakika sonra iletişim kurulmuştu.

Ancak sonrasında uçaktan bir daha asla haber alınamamıştı.

SON OPERASYON 2025 ARALIK AYINDA BAŞLADI

Malezya, uçağın kayıp olduğu 12 yıl boyunca birçok kez arama kurtarma operasyonları yürütmüş, en son operasyonu 2025 Aralık ayında başlatmıştı.

ARAMA ÇALIŞMALARI 1 YIL DAHA UZATILDI

Malezya Ulaştırma Bakanı Anthony Loke, 2025 Aralık'ta başlatılan çalışmaların 1 Temmuz'dan itibaren bir yıl daha uzatıldığını, yeni sürenin 30 Haziran 2027'ye kadar geçerli olacağını duyurdu.

ENKAZI BULURLARSA 70 MİLYON DOLAR ALACAKLAR

İçindeki 239 kişiyle kaybolan uçağın enkazına ulaşılamaması hâlinde Malezya hükûmetinin, arama çalışmalarını yürüten Ocean Infinity şirketine herhangi bir ödeme yapmayacağını ifade eden Loke, enkazın bulunması hâlinde şirkete 70 milyon dolar ödeneceğini belirtti.