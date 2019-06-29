Mangal yakarken kıyafetleri tutuştu, 10 gün sonra öldü

İznik'te oturan 3 çocuk babası Mustafa Kapsız, 19 Haziran günü ailesiyle birlikte piknik yapmak için İznik gölü kıyısına gitti.

MANGAL SIRASINDA KIYAFETLERİ TUTUŞTU

Kapsız, burada mangal yakarken, ateşin üzerine döktü jel, elbiselerine sıçradı. Kapsız, bir anda alevlerin arasından kaldı. Yakınlarının müdahale ederek Kapsız'ın üzerindeki alevleri söndürdü. İhbar üzerine gelen ambulansla Mustafa Kapsız, İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

10 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Vücudunda birinci derece yanıklar oluşan Mustafa Kapsız, çağırılan ambulansla İstanbul Kartal'da özel bir hastaneye sevk edildi. Kapsız, bu sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.