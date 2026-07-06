Manifest sürprizi fragmana sığmadı: Yeni şarkısıyla Daha 17 dizisinin yeni bölümünde…

Dizinin Pazar akşamı yayınlanacak yeni bölümünde, izleyicileri hem müzik dolu dakikalar hem de duygusal kırılma anları bekliyor.

Son zamanların en popüler müzik grubu Manifest'in konuk olduğu 7. bölüm, grubun hit şarkısı "Toz Pembe" eşliğinde oldukça renkli görüntülere sahne olacak.

"Ben Aras'ı seviyorum!"

Leyla ve Aras arasındaki yakınlaşma giderek artıyor. Leyla’dan gelen "Sevgilim olur musun?" teklifi, izleyenleri şaşkına çevirecek.

Şebnem bu duruma nasıl bir karşılık verecek? Büyük bir hesaplaşma kapıda…

Daha 17’nin çok konuşulacak yeni bölümü, Pazar akşamı izleyicilerle buluşacak.