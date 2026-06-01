Manisa Marmara Gölü yeniden canlandı

Manisa'dan güzel haber geldi.

Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarında yer alan Marmara Gölü, son yıllarda yaşanan kuraklık ve su kaybı nedeniyle büyük ölçüde kurumuştu.

Tepeli pelikan ve karabatak gibi nesli tehlike altındaki türlerin de aralarında bulunduğu 101 farklı türden yaklaşık 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan gölde kayıklar karaya oturmuş, balıkçılık faaliyetleri sona ermişti.

BARAJDAN GÖLE SU AKTARILDI

Manisa'da son dönemde etkili olan yağışlar, Marmara Gölü'nün yeniden su tutmasını sağladı.

Yağışlarla birlikte Demirköprü Barajı'ndaki su seviyesi de önemli ölçüde yükseldi.

2026 yılı yağış miktarlarının önceki yılların ortalamasının üzerine çıkması ile barajdaki su kotu 242,12 metreye ulaştı.

Yaklaşık 920 milyon metreküp su depolanan Demirköprü Barajı'ndan, Marmara Gölü'ne su aktarımına başlandı.

Su salımı ile gölde yeniden su birikmeye başlarken, uzun süredir kuraklık nedeniyle susuz kalan alanlar da yeniden suyla buluştu.

GÖL İÇİN HEDEF 2028

Öte yandan Marmara Gölü'nün kalıcı olarak suya kavuşması amacıyla Devlet Su İşleri (DSİ) 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan projenin ihalesi tamamlandı.

Proje kapsamında Bozdağ'dan gelen yıllık 25 milyon metreküp suyun Ahmetli, Sart, Tabakçayı, Kurşunlu ve Gümüş regülatörleri aracılığıyla mevcut Kendirlik Besleme Kanalı üzerinden Marmara Gölü'ne ulaştırılmasının planlandığı belirtildi.

Çalışmaların tamamlanması ile Marmara Gölü'nün 2028 yılında tamamen suyla dolmasının hedeflendiği bildirildi.