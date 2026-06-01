Manisa'da evin asma tavanı çöktü: 3 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde yaşanan asma tavan çökmesi, bir aileyi hastanelik etti. Barış Mahallesi’nde bulunan bir ikamette meydana gelen olayda, henüz belirlenemeyen bir nedenle evin asma tavanı, büyük bir gürültüyle çöktü. O sırada evde bulunan aile üyeleri, düşen parçaların altında kalarak yaralandı.

Çevrede büyük endişeye yol açan olayın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

ANNE, BABA VE 1 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDI

Edinilen bilgilere göre, çökme sırasında evde bulunan M.B. (44), eşi S.B. (38) ve 1 yaşındaki çocukları Y.C.B., çeşitli yerlerinden yaralandı. Ailenin yardım çağrısı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık görevlileri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra anne, baba ve çocuğu ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından aile yakınları ve mahalle sakinleri büyük korku yaşarken, çökmenin nedenine ilişkin teknik inceleme başlatıldı.

ÇÖKME NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Polis ekipleri ve ilgili birimler, asma tavanın hangi nedenle çöktüğünü belirlemek amacıyla çalışma başlattı. Yapılacak incelemelerin ardından olayın kesin nedeni netlik kazanacak.

Mahalle sakinleri ise benzer olayların yaşanmaması için özellikle eski yapılarda bakım ve denetimlerin artırılması gerektiğini ifade etti. Yaşanan olay, olası bir facianın eşiğinden dönüldüğü şeklinde değerlendirildi.