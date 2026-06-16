Manisa'da evini su basan kadın: Kapıyı açmaya fırsatım olmadı

Manisa’nın Salihli ilçesinde geçen cumartesi günü etkili olan kuvvetli sağanak yağış, birçok mahallede sel ve su baskınlarına yol açtı. Kısa sürede etkisini artıran yağış, hem günlük yaşamı felç etti hem de bazı ev ve iş yerlerinde ciddi hasara neden oldu. Selin en ağır etkilediği noktalardan biri olan Özyurt Mahallesi’nde yaşayan Hanife Mazı’nın evi de sular altında kaldı.

KISA SÜREDE GELEN SEL HAYATI FELÇ ETTİ

İlçede Kurudere, Turan, Atatürk ve Fevzibaşa caddeleri başta olmak üzere birçok noktada su baskınları yaşandı. Şiddetli yağışın ardından cadde ve sokaklar kısa sürede göle dönerken, bazı bölgelerde ağaçlar devrildi.

Özyurt Mahallesi’nde bulunan evlere kadar ulaşan sel suları, vatandaşların zor anlar yaşamasına neden oldu.

“KAPIYI AÇMAYA FIRSATIM OLMADI”

Sel anında evinde bulunan Hanife Mazı, yaşadığı korku dolu dakikaları anlattı. Suyun çok kısa sürede yükseldiğini belirten Mazı, evden çıkmaya çalıştığı sırada neredeyse boğulma tehlikesi yaşadığını söyledi.

Mazı, “Evimizin arka bahçesinden gelen sular bir anda içeriye girmeye başladı. O kadar hızlı yükseldi ki dış kapıyı açmaya fırsatım olmadı. Kapıyı açmaya çalıştığım sırada su boynuma kadar ulaştı.” ifadelerini kullandı.

KOMŞULARIN YARDIMIYLA KURTULDU

Panik anında geri çekilerek kendini bahçeye attığını söyleyen Mazı, sel sularının kısa sürede tüm evi sardığını belirtti. Teras kısmına kadar yükselen su nedeniyle evde mahsur kaldığını ifade eden Mazı, komşularının yardımıyla kurtarıldığını dile getirdi.

Yaşadığı olayın ardından büyük korku yaşadığını söyleyen Mazı, evindeki tüm eşyaların kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

EVDE BÜYÜK HASAR OLUŞTU

Sel sularının çekilmesinin ardından evde ciddi hasar oluştuğu görüldü. Mobilyalardan beyaz eşyaya kadar birçok eşyanın kullanılamaz hale geldiği tespit edildi. Bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, evde temizlik ve hasar tespit çalışması başlattı.

BELEDİYE EKİPLERİ SAHADA

Salihli Belediyesi ekipleri, selden etkilenen bölgelerde çalışma yürüttü. Evlerde biriken çamur ve suyun tahliyesi için yoğun çaba harcanırken, hasar tespit çalışmaları da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Selim Akbıyıkoğlu, selden zarar gören vatandaşlara gerekli desteğin sağlanacağını ve mağduriyetlerin giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

YAĞIŞIN ETKİLERİ SÜRÜYOR

İlçede şiddetli sağanağın ardından oluşan selin etkileri devam ederken, ekipler riskli bölgelerde yeni bir taşkın yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, vatandaşları olası yağışlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.