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Manisa'da maki yangınında 30 dönüm alan zarar gördü

Kula ilçesinde çıkan maki yangınında yaklaşık 30 dönüm alan zarar gördü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

DHA DHA
Manisa'da maki yangınında 30 dönüm alan zarar gördü
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Muğla'nın Kula ilçesi Seyitali Mahallesi Gargar mevkii yakınlarındaki makilik alanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

3 İTFAİYE ARACI VE 1 SU TANKERİ SEVK EDİLDİ

İhbarla olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine ait 2 arazöz, 3 itfaiye aracı ve 1 su tankeri sevk edildi.

30 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ

Tarım arazileri ile yerleşim yerlerine sıçramadan saat 16.30 sıralarında söndürülen yangında, 30 dönüm alan zarar gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)