Manisa'da maki yangınında 30 dönüm alan zarar gördü

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Muğla'nın Kula ilçesi Seyitali Mahallesi Gargar mevkii yakınlarındaki makilik alanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

3 İTFAİYE ARACI VE 1 SU TANKERİ SEVK EDİLDİ

İhbarla olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine ait 2 arazöz, 3 itfaiye aracı ve 1 su tankeri sevk edildi.

30 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ

Tarım arazileri ile yerleşim yerlerine sıçramadan saat 16.30 sıralarında söndürülen yangında, 30 dönüm alan zarar gördü.