Manisa'da orman yangını

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde meydana gelen orman yangını, ekiplerin koordineli çalışması sonucu kontrol altına alındı. Günaydamları Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

YANGINA ÇOK SAYIDA EKİPLE MÜDAHALE EDİLDİ

Yangının fark edilmesinin ardından bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Alevlere müdahale için 7 uçak, 6 helikopter, 19 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 2 dozer görev aldı. Ekipler, havadan ve karadan yürüttükleri yoğun çalışmalarla yangının büyümesini önlemeye çalıştı.

EKİPLERİN ÇALIŞMASIYLA KONTROL ALTINA ALINDI

Orman ekiplerinin koordineli müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınırken, bölgede olası yeniden alevlenmelere karşı çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.