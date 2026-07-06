Manisa'da ot yangınında 50 dönüm alan zarar gördü

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Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki otluk alanda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

ALEVLER HIZLA BÜYÜDÜ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Alevlerin çevredeki yerleşim alanları, akaryakıt istasyonu, Alaşehir Otogarı ve otogarda bulunan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tankına yaklaşması üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Alaşehir Belediyesi'ne ait su tankerleri de bölgeye sevk edildi.

2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri, iş makineleriyle güvenlik şeritleri oluşturarak yangının ilerlemesini önledi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle saat 14.00 sıralarında kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 50 dönüm alan ile bölgedeki bazı zeytin ve meyve ağaçları zarar gördü.

"EKİPLER BÖLGEDE ÖNLEM ALDI"

Mahallelilerden Özcan Erdem, şunları söyledi:

"Yangın yol kenarındaki otluk alanda başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Hemen itfaiyeye haber verildi. En büyük tehlike yerleşim alanları, akaryakıt istasyonu ve doğal gaz tankıydı. İtfaiye ekipleri önce bu bölgelerde önlem aldı, ardından yangını kontrol altına aldı."

Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.