Manisa'da tıra çarpan sürücü hayatını kaybetti
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tıra arkadan çarpan motosikletin sürücüsü uzman çavuş 22 yaşındaki Mustafa Pak, hayatını kaybetti.
Manisa'da uzman çavuşun korkunç ölümü...
Alaşehir Barış Mahallesi'ndeki Alaşehir Cezaevi önünde M.Ç.'nin kullandığı tıra aynı yönde giden, Killik Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Mustafa Pak yönetimindeki motosiklet arkadan çarptı.
Motosikletin sürücüsü Pak, yaralandı.
KURTARILAMADI
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Pak, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Erzincanlı olan Pak, daha sonra durumu ağır olduğu gerekçesiyle sevk edildiği Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kurtarılamadı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
TIR şoförü M.Ç. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan hayatını kaybeden Uzman Çavuş Mustafa Pak için bugün saat 12.00'de Manisa İl Jandarma Komutanlığı’nda tören düzenleneceği bildirildi.