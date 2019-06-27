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Manisa'da yaşlı adam tren çarpmasın diye köprüden atladı

Trenin kendisine çarpmasından endişelenen Hayrettin Ö., yaklaşık 2 buçuk metrelik köprüden aşağıya atlayarak yaralandı.

İHA | 27.06.2019 - 13:40..
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Manisa'nın Turgutlu'ya bağlı Mustafa Kemal Mahallesi Set Üstü Sokak yakınlarında bulunan, demiryolu köprüsü yakınlarında koyunlarını otlatan Hayrettin Ö., trenin geçiş yaptığı esnada köprü üzerinden atladı.

KENDİSİNE ÇARPACAĞINI DÜŞÜNDÜ

Trenin kendisine çarpacağını düşünerek köprü üzerinden yaklaşık 2 buçuk metrelik Irlamaz Çayı'na atlayan Hayrettin Ö. olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Tedavi altına alınan Hayrettin Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Öte yandan yaşlı adama ait bir koyun da trenin altında kalarak telef oldu. Olay yerine gelen Hayrettin Ö.'nün yakınları bölgedeki koyunları götürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'da yaşlı adam tren çarpmasın diye köprüden atladı

Manisa'da yaşlı adam tren çarpmasın diye köprüden atladı

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