Manisa'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Manisa Salihli, Kurtuluş Mahallesi 246. Sokak'ta oturan Fatma Akkaya’dan bir süre haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenince eve gitti.

DARBEDİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Eve giren yakınları, Akkaya’nın kanlar içinde cansız bedeni ile karşılaştı. Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, evde yaptıkları ilk incelemede, Akkaya’nın darbedilerek öldürüldüğünü belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan evde yapılan incelemede, birçok eşyanın karıştırılmasına rağmen evden değerli herhangi bir şey alınmadığı öne sürüldü.

Polis cinayetle ilgili olarak geniş çaplı inceleme başlattı.

