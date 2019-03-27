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Manneken Pis Çeşmesi su israfına yol açtı

Brüksel'in simgesi İşeyen Çocuk Çeşmesi'nin suyu israf etmesi üzerine yetkililer müdahale gerçekleştirdi.

Haber Merkezi | 27.03.2019 - 02:23..
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Belçika'nın başkenti Brüksel'in yerel yönetimi İşeyen Çocuk Çeşmesi'nden günde 10 hanenin kullanımına eşdeğer olan 1000-2500 litre suyun kanalizasyon sistemine karıştığının tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

Manneken Pis Çeşmesi su israfına yol açtı

GÜNDE 2500 LİTRE SU KANALİZASYONA AKIYOR

61 santimlik işeyen çocuk heykelinin içine ölçüm aletleri koyan enerji teknisyeni Régis Callens, "Biz çeşmenin kapalı devre olduğunu ve su tüketmediğini sanıyorduk. Meğerse günde 2500 litreye varan suyu kanalizasyon sistemine gönderiyormuş" dedi.

Bu hafta çeşmeye dışarı akan suyu toplayıp İşeyen Çocuk heykeline geri gönderen bir kanal takıldı. Daha sonra kalıcı kapalı devre sistemine de geçilecek.

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