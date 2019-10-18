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Mardin'de baklavasına saç kılı koyan kadın

Yediği tatlının parasını ödemek istemeyen kadın, saçından kopardığı kılları baklavanın içine koydu.

İHA | 18.10.2019 - 13:24..
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Mardin’in Artuklu ilçesinde bulunan bir tatlıcı dükkanında, tatlı dükkanına girip baklava isteyen bir kadın, saçından kopardığı kılları tatlının son diliminin içine koydu.

BAKLAVADAN SAÇ ÇIKTI DEYİP, PARA ÖDEMEDİ

Ardından iş yerinde çalışan ustayı yanına çağıran kadın, baklavadan saç çıktığını söyleyerek para ödemeden iş yerinden ayrıldı. Yaptığı tatlıdan emin olan usta, kadının iş yerinden ayrılmasından sonra güvenlik kameralarını inceledi. İş yerindeki kamera kayıtlarını inceleyen tatlı ustası, kadının saçından kopardığı kılları baklavaya koyduğunu görünce şoka girdi.

Tatlının parasını ödememek için içine kıl koydu

"EMEK HIRSIZLIĞI ZORUMA GİTTİ"

Yaşanan olayla ilgili konuşan Necmettin Usta, olayın yaşandığı gün sabah erken saatlerinde iş yerine geldiğini ve hamurunu yoğurduğunu söyledi. Usta, “Müşteri geldi baklava istedi. Bende yanında dondurma ile tatlıyı verdim. İşimi yapmak için içeri gittim. Kız orada baklava yerken saçının telini koyuyor, sonra beni çağırdı. 'Baklavada saç var' dedi. Bana bağırıp çağırdı. Ne yapacağımı şaşırdım. Hesap ödemeden çekti gitti. Ben de 1 saat olayın şokundaydım. Kemal Sunal’ın filmindeki aynı senaryo burada oldu. Yedi yedi parmaklarını yaladı, çok üzüldüm. Bu yapılan emek hırsızlığıdır, 4 çocuğum var, onlar için çalışıyorum. Bu tür davranışların yapılması yanlış.” dedi.

Mardin'de baklavasına saç kılı koyan kadın

Mardin'de baklavasına saç kılı koyan kadın

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