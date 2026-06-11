Mardin'de iki husumetli aile barıştı

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Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde geçen yıl 8 Haziran'da akraba Boz ailesi fertleri arasında çıkan silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Olaydan sonra taraflar arasında başlayan husumetin sona ermesi için kanaat önderleri girişimde bulundu.

BARIŞ YEMEĞİ DÜZENLENDİ

İki ailenin ikna edilmesi üzerine ilçedeki bir düğün salonunda barış yemeği düzenlendi.

Barış yemeğine Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Ali Amak, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu ve MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş da katıldı.

AİLE BİREYLERİ TOKALAŞTI

Programda konuşan kanaat önderlerinden Süheyil Recepoğlu, husumetin geçen yıl basit sebeplerle akraba iki aile arasında başladığını belirterek, aile fertlerinin de destekleriyle bu husumeti sonlandırdıklarını söyledi.

Barış yemeğinde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, daha sonra her iki aile bireyleri tokalaştı.