Mardin’de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Gümüşdere Mahallesi Akdoğan yolu mevkiinde dün gece saatlerinde, 55 ARP 58 ve 47 MA 5275 plakalı iki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan kişiler yaralanırken, olay yerine kısa sürede ekipler sevk edildi.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Araçlarda sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

1 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada 74 yaşındaki Abdulkadir Korkmaz, olay yerinde yaşamını yitirdi. Korkmaz’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Kazanın ardından bölgede büyük üzüntü yaşanırken, olay yerinde uzun süre trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı.

4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan Rojda E., Ahmet B., Zübeyir B. ve Sihem H., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgilere göre yaralıların sağlık durumlarının takip altında olduğu belirtildi.

POLİS KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede inceleme yaparak delil topladı. Araçların çarpışma nedenine ilişkin teknik incelemenin sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, kazanın nasıl meydana geldiğinin netleştirilmesi için soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini açıkladı.