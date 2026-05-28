Mardin’de kaçan kurbanlık inek ortalığı birbirine kattı
Nusaybin ilçesinde sahiplerinin elinden kaçan kurbanlık inek kısa süreli paniğe neden oldu. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kurban Bayramı hareketliliği sürüyor.
Yurdun dört bir yanından kaçan kurbanlık hayvanların görüntüler gelirken, bir yenisi Mardin’den geldi.
İNEK SAHİPLERİNİN ELİNDEN KAÇTI
Nusaybin ilçesi Petrol Kavşağı’nda kurbanlık inek, sahiplerinin elinden kaçtı.
Hızla sokağa koşan kurbanlık inek, trafikte ve çevrede hareketli anların yaşanmasına neden oldu.
VATANDAŞLARIN YARDIMIYLA KONTROL ALTINA ALINDI
İneğin peşinden koşan sahipleri, çevredeki vatandaşların da yardımıyla hayvanı kontrol altına aldı.
O anlar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)