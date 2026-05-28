Mardin’de kaçan kurbanlık inek ortalığı birbirine kattı

Kurban Bayramı hareketliliği sürüyor.

Yurdun dört bir yanından kaçan kurbanlık hayvanların görüntüler gelirken, bir yenisi Mardin’den geldi.

İNEK SAHİPLERİNİN ELİNDEN KAÇTI

Nusaybin ilçesi Petrol Kavşağı’nda kurbanlık inek, sahiplerinin elinden kaçtı.

Hızla sokağa koşan kurbanlık inek, trafikte ve çevrede hareketli anların yaşanmasına neden oldu.

VATANDAŞLARIN YARDIMIYLA KONTROL ALTINA ALINDI

İneğin peşinden koşan sahipleri, çevredeki vatandaşların da yardımıyla hayvanı kontrol altına aldı.

O anlar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.