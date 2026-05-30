Mardin'de otomobilin çarptığı çocuk can verdi
Mardin'de otomobilin çarptığı 6 yaşındaki kız çocuğu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Mardin'in Savur ilçesi Hisarkaya Mahallesi'nde 6 yaşındaki Deniz Fidan'a otomobil çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Fidan, Savur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
HASTANEDE CAN VERDİ
Talihsiz çocuk, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)