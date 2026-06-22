Mardin'de otomobilin çarptığı yaya öldü
Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 78 yaşındaki Kamile Günsever hayatını kaybetti.
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Mardin'in Kızıltepe ilçesi merkez Yenikent Mahallesi Cihanpol Kavşağı'nda sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kamile Günsever'e çarptı.
Kazada Günsever ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü kaçtı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Günsever, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Kamile Günsever, burada yaşamını yitirdi.
Günsever'in cansız bedeni, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Polis, kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)