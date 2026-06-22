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Mardin'de otomobilin çarptığı yaya öldü

Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 78 yaşındaki Kamile Günsever hayatını kaybetti.

DHA DHA
Mardin'de otomobilin çarptığı yaya öldü
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Mardin'in Kızıltepe ilçesi merkez Yenikent Mahallesi Cihanpol Kavşağı'nda sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kamile Günsever'e çarptı.

Kazada Günsever ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü kaçtı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Günsever, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kamile Günsever, burada yaşamını yitirdi.

Günsever'in cansız bedeni, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis, kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)