Mardin'de parktaki cinayetin şüphelisinin olay yerinden silahlı fotoğrafı ortaya çıktı
Kızıltepe ilçesinde parkta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden 48 yaşındaki Deniz Kaplan'ın cenazesi toprağa verildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 19 yaşındaki B.Ö.'nün saldırı öncesi olay yerinde tabancayla çekilmiş fotoğrafını sanal medya hesabından paylaştığı öğrenildi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki parkta bulunan Deniz Kaplan, silahlı saldırıya uğradı.
Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Kaplan ağır yaralanırken, şüpheliler ise kaçtı.
TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaplan, kurtarılamadı.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Kaplan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.
Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Deniz Kaplan'ın cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verildi.
OLAY YERİNDE SAATLER ÖNCE ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI
Cinayetin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerden B.Ö.'nün, olaydan birkaç saat önce parkta tabancayla çekilmiş fotoğrafını sanal medya hesabından paylaştığı tespit edildi.
Fotoğraf da dosyaya dahil edilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.