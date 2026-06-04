Mardin’de silahlı kavga: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesi Ersoylu Mahallesi'nde, iki komşu aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Hasan Ç., Şehmuz Ç., Mehmet Ali S. ve Mehmet Akif Sarıboğa yaralandı.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan Mehmet Akif Sarıboğa, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.