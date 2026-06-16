Mardin'de Türk Kızılay kamyoneti devrildi: 4 yaralı
Mardin'de şarampole devrilen Türk Kızılay’a ait hizmet kamyonetindeki 1'i doktor 4 kişi yaralandı.
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Mardin'de Ömerli-Midyat yolunun 1. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Türk Kızılay’a ait hizmet kamyoneti şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye ağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
1'İ DOKTOR 4 YARALI
Kazada doktor M.A. (40) ile N.O. (33), D.F. (29) ve S.A. (37) yaralandı.
Yaralılar ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Ömerli İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)