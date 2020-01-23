Marin: Erkekler gibi dedikodu yapmıyoruz

Finlandiya'nın 34 yaşındaki Başbakanı Sanna Marin, Davos'taki 2020 Dünya Ekonomik Forumu'nda cinsiyet eşitliği konulu bir panelde yaptığı konuşmada geçen yıl aralık ayında Finlandiya'nın lideri olarak göreve başlamasına karşı verilen küresel tepki hakkında konuştu.

DEDİKODU YAPMIYORUZ

19 kişilik hükümette 12'sinin kadın olduğu Finlandiya'nın Başbakanı Sanna Marin 'bir kadının yönetiminde hükümetin çalışmalarının nasıl gittiği sorusuna' şu yanıtı verdi:

"Erkek egemenliğinin olduğu hükümetle aynı şekilde. Soyunma odası dedikodusu yapmıyoruz, herhangi bir hükümet gibiyiz." ifadelerini kullandı.

Marin, karar verme sürecinde farklı açılar sunmada küresel politikayı geliştiren sadece toplumsal cinsiyet eşitliğinin değil, liderlerin daha genel bir çeşitliliğinin de olduğunu ileri sürdü.