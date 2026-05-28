Marketten paketli marul aldı, içinden canlı kurbağa çıktı

Batı Avustralya eyaletinin Esperance kentinde yaşayan Rhys Smoker ve ortağı Lilli Ashby, bir Woolworths süpermarketinden kapalı plastik torbada marul satın aldı.

Aynı günün akşamında ev arkadaşları için biftek ve salatadan oluşan bir akşam yemeği hazırlamak üzere mutfağa geçen Smoker, yeşilliklerin arasında kıpırdayan yeşil bir kurbağa fark etti.

Smoker, durumu salonda bulunan ev arkadaşları Laura Jones ve onun ortağı Billy Le Pine’e haber verdiğinde ise ilk tepki inanmamak oldu.

Ancak Smoker torbayı salona getirip gösterdiğinde, evdeki herkes gözlerine inanamadı.

İsim taktılar, müzikle uğurladılar

Marul yapraklarının arasında güvenle saklanan küçük kurbağayı gören ev arkadaşları, şaşkınlıklarını gizleyemeyerek durumu gülerek karşıladı.

Ev sakinlerinden Billy Le Pine, kurbağayı doğaya salmadan önce ona "Greg" adını verdiklerini belirtti.

Greg’i evin yakınlarındaki bir gölete bırakmaya karar veren gençler, bu uğurlamayı da eğlenceli bir anıya dönüştürdü.

Le Pine, Avustralya Yayın Kurumu'na (ABC) verdiği demeçte, dünyaca ünlü İsveç yapımı animasyon karakteri ve Eurodance müzisyeni Crazy Frog’a atıfta bulunarak, "Onu gölete bırakırken Crazy Frog şarkısını çaldık, ona güzel bir uğurlama melodisi vermek istedik" dedi.

Avustralya marketlerinde ilk değil

Bu olay, Avustralya'daki süpermarketlerde yaşanan ilk tedarik zinciri vakası değil. Ülke genelinde daha önce de benzer, hatta çok daha tehlikeli karşılaşmalar yaşanmıştı:

2021 (ALDI): Sidney'deki bir ALDI marketinden alınan marul paketinin içinden plastik ambalaja sarılı halde zehirli bir soluk başlı yılan çıkmıştı.

5 Yıl Önce (Woolworths): Yine Sidney'deki bir Woolworths mağazasında, bir müşteri doğrudan reyon rafında 3 metre (10 fit) uzunluğunda zehirsiz bir elmas pitonla burun buruna gelmişti.

Süpermarket devinden özür ve inceleme açıklaması

Olayın ardından gözlerin çevrildiği süpermarket zinciri Woolworths, konuyla ilgili resmi bir açıklama yaptı. Yaşanan durumun münferit bir olay olduğunu ve kendilerine ulaşan benzer başka bir vaka bildirilmediğini belirten şirket yetkilileri, "Ekiplerimiz bu konuyu öncelikli olarak tedarikçilerimizle birlikte titizlikle araştırıyor" mesajını paylaştı.

Gıda devi, mağdur olan ev sakinlerinden resmi olarak özür diledi ve teselli olarak aileye yeni bir torba marul tedarik etti.