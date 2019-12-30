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Marmara Adası karanlığa büründü

Bir geminin denizaltı kablolarına zarar vermesi ile Marmara adasında yaşanan elektrik kesintisi halen giderilemedi.

İHA | 30.12.2019 - 08:01..
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Marmara Adası karanlığa büründü

Güney Marmara’da elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), Marmara Adasında dün saat 15:00'da yaşanan elektrik kesintisi ile ilgili açıklamada bulundu.

Marmara Adası karanlığa büründü

"GEMİ, DENİZALTI KABLOLARINA ZARAR VERDİ"

Marmara Adası’nda yaşanan elektrik kesintisiyle ilgili UEDAŞ tarafından yapılan açıklamada, "Hizmet bölgemizde yer alan Balıkesir’e bağlı Marmara Adasında yaşanan elektrik kesintisi, bir geminin denizaltı kablolarına zarar vermesi ile meydana gelmiştir. Bunun üzerine bölgede Kablo Test Aracı ve cihazlarla yapılan taramada karadan yaklaşık 6 bin 800 metre uzaklıkta patlak olduğu ekiplerimizce tespit edilmiştir." denildi.

Marmara Adası karanlığa büründü

FIRTINA, MÜDAHALEYİ ZORLUYOR, JENERATÖR KURULACAK

Denizaltı hatlarda arıza giderme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle arızaya müdahale noktasında ekiplerin zorlandığını belirten UEDAŞ, aynı zamanda ada da jeneratör kurma çalışmalarının da başladığını bildirdi.

Ayrıca hava muhalefeti nedeniyle Erdek-Marmara-Avşa feribot seferlerinin iptal edildiği öğrenildi.

Marmara Adası karanlığa büründü

Marmara Adası karanlığa büründü

Marmara Adası karanlığa büründü

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