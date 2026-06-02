Marmara Denizi’nde Çamlıca Kulesi'nin örtecek büyüklükte hayalet ağ çıkarıldı

Marmara Denizi’nde Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında gerçekleştirilen kapsamlı operasyonda, yıllardır deniz tabanında biriken ve ekosistemi tehdit eden hayalet ağlar temizlendi. “Mavi Atlas” uygulaması kapsamında yürütülen çalışma, su altındaki yaşamın korunmasına yönelik en geniş çaplı müdahalelerden biri olarak kayıtlara geçti.

6 NOKTADA 4 GÜNLÜK SU ALTI OPERASYONU

Deniz Yaşamını Koruma Derneği ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yürütülen çalışma kapsamında ekipler, Marmara Adası açıklarında belirlenen 6 farklı noktada dalış gerçekleştirdi.

Yaklaşık 4 gün süren operasyon boyunca su altı görüntüleme sistemleri ve özel ekipmanlar kullanılarak hayalet ağların konumu tespit edildi.

“MAVİ ATLAS” İHBAR SİSTEMİYLE BAŞLADI

Operasyon, vatandaşlardan gelen ihbarların “Mavi Atlas” mobil uygulaması üzerinden değerlendirilmesiyle başlatıldı. Deniz canlılarının türü, derinlik ve konum bilgileri sisteme aktarılırken, kritik bölgeler ekipler tarafından yerinde incelendi.

Heybeliada açıklarında yapılan ilk müdahalede de batık üzerindeki bir hayalet ağ sistemden çıkarılarak kayıt altına alınmıştı.

DENİZ TABANINDA ÖLÜM TUZAĞI

Su altı incelemelerinde hayalet ağların kayalık alanlara sıkıştığı, bazı bölgelerde ise akıntıyla birlikte deniz tabanına yayılarak görünmez tuzaklara dönüştüğü tespit edildi.

Ağlara çok sayıda deniz canlısının takıldığı, bir kısmının yaşamını yitirdiği, bir kısmının ise ekipler tarafından kurtarıldığı belirtildi.

YAVRUSUYLA KURTARILAN KEŞİŞ YENGEÇ DİKKAT ÇEKTİ

Operasyon sırasında en dikkat çeken anlardan biri, ağlara sıkışmış dişi bir keşiş yengeci ve yavrusunun kurtarılması oldu.

Ekipler, yaşam belirtisi bulunan deniz canlılarını dikkatle ağlardan ayırarak yeniden denize bıraktı.

15 BİN METREKARELİK DEV AĞ DENİZDEN ÇIKARILDI

4 gün süren çalışmalarda 7 dalış gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda yaklaşık 15 bin metrekare hayalet ağ, 200 metrekare misina ağ, yüzlerce kilo kurşun ağırlık ve uzun trol halatları çıkarıldı.

Çıkarılan ağların büyüklüğü, Çamlıca Kulesi’ni baştan aşağı kaplayabilecek ölçekte bir alanı temsil etti.

KÖY MEYDANINDA SERİLEN AĞLAR GERÇEĞİ ORTAYA KOYDU

Denizden çıkarılan dev ağlar, Topağaç köyü meydanında sergilendi. İki futbol sahasını aşan büyüklükteki ağlar, deniz ekosistemine verilen zararın boyutunu gözler önüne serdi.

Ağların geri dönüşüm sürecine dahil edilerek çeşitli ürünlere dönüştürüleceği bildirildi.

“MİLYONLARCA CANLININ YAŞAM ALANI TEHLİKEDE”

Deniz Yaşamını Koruma Derneği Başkanı Volkan Narcı, hayalet ağların yıllarca denizde kalabildiğini ve milyonlarca deniz canlısı için ölümcül tuzak oluşturduğunu belirtti.

Ağların çıkarılmadığı her yıl ekosistemde geri dönüşü zor kayıplar yaşandığını ifade eden Narcı, bu yapıların 100 yılı aşkın süre doğada kalabildiğine dikkat çekti.

EKOSİSTEM TEMİZLENİYOR, CANLILAR KURTARILIYOR

Ekipler, operasyon boyunca yalnızca ağları çıkarmakla kalmadı; aynı zamanda canlı deniz türlerini de kurtararak yeniden doğal yaşam alanlarına bıraktı.

Kalamar yumurtaları, deniz yıldızları, yengeçler ve çeşitli balık türleri de operasyon sırasında kayıt altına alındı.

GERİ DÖNÜŞÜM VE SIFIR ATIK PROJESİNE KATKI

Çıkarılan hayalet ağların geri dönüşümle yeniden değerlendirileceği, elde edilecek malzemelerle çevreci ürünler üretileceği bildirildi. Bu kapsamda döngüsel ekonomi ve sıfır atık yaklaşımına katkı sağlanması hedefleniyor.

“DENİZDEKİ YAŞAM ZİNCİRİ KORUNUYOR”

Uzmanlar, hayalet ağların temizlenmesinin yalnızca anlık bir müdahale değil, deniz ekosisteminin uzun vadeli korunması açısından kritik önem taşıdığını vurguluyor.

Marmara Denizi’nde yürütülen bu çalışma, deniz canlılarının yaşam alanlarını yeniden kazanması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.