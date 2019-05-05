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Marmara'da trol operasyonu

Tekirdağ'da balıkçılar tarafından deniz altına saklanmış trol ağları ve trol kapaklarını deniz polisi ortaya çıkardı.

İHA | 05.05.2019 - 07:48..
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Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Barbaros Mahallesi’nde bulunan limanın açıklarında balıkçıların suda gizlediği trol malzemeleri tespit eden Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, bu mevkide dalış yaparak trol ağı ve trol kapısı arama çalışması gerçekleştirdi.

DENİZ ALTINDA TROL AĞLARI VE KAPILAR BULUNDU

Deniz altında yapılan aramada, kullanıma hazır vaziyette trol ağı ile trol kapısı olduğu tespit edildi. Trol ağı ve trol kapısının tespit edilmesi üzerine, denizin altından iple bağlanan trol ağı ve trol kapıları, polis ekipleri tarafından römorköre çekilerek, trol ağları ve trol kapılarına el konuldu.

Marmara'da trol operasyonu

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