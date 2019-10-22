Marmaris'te sahile inen domuzlar köpeklere saldırdı

Muğla'nın turistlik ilçesi olan Marmaris'in, Uzunyalı mevkiinde aç kalan yaban domuzları sahile indi.

Plajda, domuzlarla köpekler arasında kovalamaca çıktı.

TURİSTLER O ANI KAYDA ALDI

Gece sahilde yürüyüş yapan turistlerin dikkatini çeken o anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı. Köpeklere saldıran domuzları turistler ile vatandaşlar endişeyle izledi.

Marmaris'te yaban domuzları sahile inip köpeklere saldırdı

YAVRULARINI KORUMAK İSTEYİNCE KÖPEKLERİ KOVALADILAR

Yavrularını korumak isteyen yaban domuzları, bir anda köpekleri kovalamaya başladı. Kovalamacada köpekler herhangi bir yara almadılar. Uzun süre domuzlara direnmeye çalışan köpekler, kalabalık sürüyle baş edemeyince bölgeden uzaklaştılar.