taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8283
Euro
6.4919
Altın
1486.02
Borsa
98045.21
Gram Altın
278.653
Bitcoin
48063.8

Marmaris'te sahile inen domuzlar köpeklere saldırdı

Uzunyalı mevkiinde, aç kalınca plaja inen yaban domuzları köpeklere saldırırken vatandaşa da endişe verdi.

Haber Merkezi | 22.10.2019 - 17:08..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Muğla'nın turistlik ilçesi olan Marmaris'in, Uzunyalı mevkiinde aç kalan yaban domuzları sahile indi.

Plajda, domuzlarla köpekler arasında kovalamaca çıktı.

TURİSTLER O ANI KAYDA ALDI

Gece sahilde yürüyüş yapan turistlerin dikkatini çeken o anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı. Köpeklere saldıran domuzları turistler ile vatandaşlar endişeyle izledi.

Marmaris'te yaban domuzları sahile inip köpeklere saldırdı

YAVRULARINI KORUMAK İSTEYİNCE KÖPEKLERİ KOVALADILAR

Yavrularını korumak isteyen yaban domuzları, bir anda köpekleri kovalamaya başladı. Kovalamacada köpekler herhangi bir yara almadılar. Uzun süre domuzlara direnmeye çalışan köpekler, kalabalık sürüyle baş edemeyince bölgeden uzaklaştılar.

Marmaris'te sahile inen domuzlar köpeklere saldırdı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CNN Türk canlı yayınında ırkçılık kavgası

CNN Türk canlı yayınında ırkçılık kavgası

513
Tayland Kralı, general metresinin rütbesini elinden aldı

Tayland Kralı, general metresinin rütbesini elinden aldı

150
Acun Ilıcalı canlı yayındayken Şeyma mesaj attı

Acun Ilıcalı canlı yayındayken Şeyma mesaj attı

151
İdo asker oldu

İdo asker oldu

187
Şeyma Subaşı'dan mesaj açıklaması geldi

Şeyma Subaşı'dan mesaj açıklaması geldi

201
HDP'li vekillere ayar veren amir

HDP'li vekillere ayar veren amir

189
Kanada'da seçimin galibi belli oldu

Kanada'da seçimin galibi belli oldu

82
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir