Marmaris Atatürk Caddesi'nden İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 13 kilometrelik mavi bayraklı plajlarda konumlandırılan 22 ayrı su sporları istasyonunda, tatilciler için indirim yapılacak.

BANANA ÜCRETSİZ

Su sporları istasyonu işletmecileri, Kurban Bayramı için 'Banana' adlı su sporu aracını ücretsiz kullandırma kararı aldı.

"SU SPORLARINI SEVDİRMEK İSTİYORUZ"

Marmaris Su Sporları Kooperatifi Başkanı Salih Tunç, "Su sporları istasyonlarında banana ücretsiz olacak. Tüm su sporları aletlerinde ise yüzde 30 indirim kampanyamız arife gününden itibaren başlayacak. Geçen yıl dini bayramlarda yaptığımız kampanyalarla 10 bine yakın vatandaşımız su sporları yaptı. Geçen Ramazan Bayramı'nda ise yaklaşık 4 bin kişi su sporlarını yaptı. Bu tür kampanyalarla hem ekonomiye katkı sağlamak, hem de su sporlarını sevdirmek istiyoruz. Bayramda vatandaşlarımızı yeşil ve mavisiyle eşsiz güzelliklere sahip Marmarisimize bekliyoruz" dedi.

Marmaris'te tatilcilere ücretsiz banana ViDEO