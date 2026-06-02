Mason Greenwood hangi takımlarda oynadı: İşte kariyeri ve piyasa değeri

Fenerbahçe'de pazar günü yapılacak başkanlık yarışı öncesi transfer piyasası alev aldı.

Sarı-lacivertlilerde güçlü bir kadro kurmak isteyen başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi cepheleri için İngiliz basınından ortalığı sarsacak bir iddia geldi.

BBC'nin haberine göre, her iki adayın da yeni sezon hücum planlamasında ortak bir hedefi var. Marsilya formasıyla adeta küllerinden doğan 24 yaşındaki İngiliz süper solak Mason Greenwood.

Kadıköy'de pazar günkü sandık öncesi gündeme bomba gibi düşen bu gelişmenin ardından, yıldız golcünün güncel piyasa değeri ve kariyeri merak konusu oldu.

Manchester United dönemi

Mason Greenwood, profesyonel kariyerine İngiliz devi Manchester United'ın altyapısında başladı.

Çok genç yaşta A takıma yükselen ve Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde harikalar yaratan oyuncu, Kırmızı Şeytanlar ile çıktığı 129 resmi maçta 35 gol ve 12 asistlik çok ciddi bir katkı sağladı.

Ancak Ocak 2022'de başlayan ve yaklaşık 1,5 yıl süren hukuki süreçler nedeniyle kulübü tarafından kadro dışı bırakıldı ve futboldan uzak kaldı.

İspanya'da yeniden doğdu

Suçlamaların düşmesinin ardından futbola geri dönme kararı alan Greenwood, Manchester United'ın kararı doğrultusunda 2023-24 sezonu için İspanya La Liga ekiplerinden Getafe'ye kiralandı.

Fiziksel eksikliğine rağmen kısa sürede İspanya futboluna uyum sağlayan İngiliz oyuncu, Getafe formasıyla çıktığı maçlarda takımın liderliğini üstlenerek kalitesinin paslanmadığını herkese kanıtladı.

Fransa'da gol makinesine dönüştü

Getafe'deki başarılı kiralık döneminin ardından Avrupa devlerini peşine takan Greenwood, Temmuz 2024'te 26 milyon Euro bonservis bedeliyle Fransa'nın köklü kulübü Olympique Marsilya'ya kalıcı olarak transfer oldu.

Roberto De Zerbi yönetimindeki Marsilya'da hücum hattının vazgeçilmezi olan 24 yaşındaki sağ kanat/forvet oyuncusu, gol yollarındaki etkinliğiyle Ligue 1'e damga vurdu.

Hem sağ kanatta hem de santrafor bölgesinde iki ayağıyla da ölümcül vuruşlar yapabilen Greenwood, yaşının henüz 24 olması sebebiyle Avrupa transfer piyasasının en gözde isimlerinden biri

Mason Greenwood'un güncel piyasa değeri

Yaşadığı çalkantılı dönemin ardından Transfermarkt verilerinde bir dönem sıfırlanan piyasa değeri, oyuncunun yeşil sahalara başarılı dönüşüyle birlikte yeniden yükseldi.

Golcü ismin güncel piyasa değeri 55 milyon euro. Kasım 2021'de Manchester United döneminde 75 Milyon Euro bandını görmüştü.

Olympique Marsilya ile olan kontratı 30 Haziran 2029 yılına kadar devam ediyor. Ayrıca Manchester United'ın oyuncunun bir sonraki satışından %50 pay hakkı bulunuyor.