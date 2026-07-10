Mason Greenwood için Atletico Madrid teklif yaptı

Yaz transfer döneminin hareketli takımlarından olan Fenerbahçe'de uzun süredir gündem Mason Greenwood.

İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, yıldız ismin transferi için büyük bir aşama kaydederken, beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'den heyecan yaratan paylaşım: Mason Greenwood...

ATLETICO MADRID DEVREYE GİRDİ

Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre; Atletico Madrid, Mason Greenwood transferi için Marsilya'ya 45 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus içeren resmi bir teklif sundu.

İspanyol ekibinin ayrıca İngiliz yıldız futbolcuya yıllık 5-6 milyon euro net maaş ve imaj haklarından pay içeren 5 yıllık sözleşme teklif ettiği aktarıldı.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ

Haberde Fenerbahçe'nin ise Marsilya'ya 40 milyon euro bonservis ve bonuslar içeren bir teklif yaptığı, Greenwood'a da yıllık 7-8 milyon euro net maaş içeren 4 yıllık sözleşme önerdiği belirtildi.

Sarı-lacivertli yönetimin, oyuncuyu ikna edebilmek adına güçlü argümanlar sunduğu ve transferi tamamlamak için yoğun çaba harcadığı ifade edildi.

ATLETICO'NUN İKNA PLANI

Öte yandan Atletico Madrid yönetiminin Greenwood'a yaptığı görüşmelerde, Antoine Griezmann'ın yerini alabileceğini, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birinde idol haline gelebileceğini ve ilerleyen dönemde yeniden İngiltere'ye dönüş yapmasına bu transferin katkı sağlayabileceğini anlattığı kaydedildi.

Haberde ayrıca Fenerbahçe'nin transferde alternatif isimler olarak Malcolm ve Luiz Henrique üzerinde de çalışmalar yürüttüğü bilgisine yer verildi.

GREENWOOD'UN TERCİHİ İSPANYA

Haberde Greenwood'un daha önce Madrid'de yaşadığı ve yeniden İspanya'ya dönmeyi çok istediği belirtildi.

24 yaşındaki sağ kanadın bu isteğini Marsilya'daki takım arkadaşlarıyla da paylaştığı ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon 45 resmi maça çıkan 55 milyon euro piyasa değerindeki Greenwood, 26 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.