Matcha gitti, yerine "ube" geldi: Mor rengiyle dikkat çekiyor

Matcha trendi bitiyor.

Son yıllarda kahvelerden tatlılara kadar birçok üründe karşımıza çıkan yeşil renkli matcha, popülerliğini mor renkteki yeni bir lezzete bırakmaya başladı.

"Ube" adı verilen mor tatlı patates, canlı rengi ve hafif vanilyamsı aromasıyla özellikle pasta, kurabiye, dondurma ve latte gibi ürünlerde yeni trend olarak öne çıkıyor.

Filipinler'e özgü mor bir yumru bitki olan ube, hem görseli hem lezzetiyle gündemde.

Peki; ube nedir, nasıl tüketilir? İşte, ube hakkında bilgiler...

Ube nedir

Ube, Filipinler başta olmak üzere Güneydoğu Asya'da yetişen mor bir yam (patatese benzeyen yumrulu bitki) türüdür.

Mor tatlı patates veya taro ile sık sık karıştırılsa da, aslında farklı bir bitkidir.

Doğal olarak yoğun mor renge sahip olan ube; hafif tatlı, vanilya ve kuruyemişi andıran aromasıyla öne çıkar.

Ube'nin yükselişinde en büyük etkenlerden biri sosyal medya.

Canlı mor rengi, özellikle Instagram ve TikTok'ta dikkat çekici görüntüler oluşturduğu için kısa sürede viral hale geldi.

İlk olarak ABD ve Avustralya'da popülerleşen ube, bugün Avrupa'daki büyük kahve zincirlerinin menülerine de girmeye başladı.

Nasıl tüketilir

Ube en çok latte, milkshake, dondurma, cheesecake, pasta, kurabiye ve kruvasan gibi ürünlerde kullanılıyor.