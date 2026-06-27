Matematik profesörü açıkladı: Fırın gibi arabayı 10 saniyede serinleten tüyo!

Yaz aylarında güneş altında kalan araçların iç sıcaklığı kısa sürede dayanılmaz seviyelere ulaşabiliyor.

Klimayı sonuna kadar açmak ilk çözüm ancak başka bir yolu da ortaya çıktı.

Cambridge Üniversitesi'nden matematik profesörü ve akışkanlar mekaniği uzmanı Hannah Fry'a göre çok daha hızlı bir yöntem var.

Klimadan hızlı soğutun

Fry'ın önerdiği yöntemde önce sürücü kapısının çaprazındaki arka cam tamamen açılıyor.

Ardından araç dışında durularak sürücü kapısı birkaç kez hızlı şekilde açılıp kapatılıyor.

Profesör Fry'a göre kapı her açıldığında dışarı doğru hareket ederek önündeki havayı süpürüyor ve sürücü tarafında düşük basınç alanı oluşturuyor.

"Bulk flow" (toplu hava akışı) adı verilen bu etki sayesinde araç içindeki sıcak hava dışarı çekilirken, açık camdan daha serin dış hava kabine doluyor. Böylece araç birkaç saniye içinde daha ferah hale geliyor.