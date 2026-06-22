Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine tehdit mesajları gönderen sanığa 7 yıl 20 gün hapis cezası

İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak'ta bit pazarına giden İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, iki çocuk tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak öldürüldü.

Kamuoyunda dikkat çeken cinayetin ardından suça sürüklenen çocuklar M.A.D. ve A.Ö. tutuklandı.

Ancak dava süresince Minguzzi Ailesi ve avukatları Dr. Rezan Epözdemir, ölüm tehditleri aldı.

Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderen ve paylaşımlar yaptığı iddia edilen Furkan Ay’ın yargılandığı davanın, karar duruşması görüldü.

MİNGUZZİ AİLESİ DURUŞMAYA KATILMADI

Bakırköy 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Furkan Ay ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Müşteki sıfatındaki Minguzzi Ailesi ise duruşmaya katılmadı.

"OLANLAR İÇİN ÜZGÜNÜM"

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Furkan Ay, "Kimseyi tehdit etme niyetinde değildim. Olanlar için üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Son sözü sorulan sanık, mahkemeden beraatini talep etti.

ATILI SUÇTAN BERAATİNİ TALEP ETTİ

Beyanda bulunan müşteki avukatı, sanığın cezalandırılmasını, savunma yapan sanık avukatları ise sanığın üzerine atılı suçtan beraatini talep etti.

7 YIL 20 GÜN HAPİS CEZASI

Alınan savunma ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Furkan Ay’ın, ‘birden fazla kişiyle tehdit’, ‘kişinin hatırasına hakaret’ ile ‘kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme veya yayma’ suçlarında toplamda 7 yıl 20 gün hapis cezasına çarptırılmasına, ‘suçu ve suçluyu övme’ suçundan ise beraatine hükmetti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Yasemin Akıncılar Minguzzi ‘müşteki’, Furkan Ay ise ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı.

TEHDİT MESAJLARI

Hazırlanan iddianamede, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen sanal devriye faaliyeti kapsamında, aile bireylerinin tehdit mesajları raporuna yer verildi.

"EMANETLERİ DOLDURDUK, HAZIRDA BEKLEYİN"

Mesajlarda; "Sevmezsiniz ama iyi tanırsınız, Berat abim. Yakında beni de iyi tanıyacaksınız. Adım Ademcan. Bursa Yıldırım’dayım. Yakında sizin ve oğlunuzun tabutunun yanında olacağım. Mezarının adresini biliyoruz. Emanetleri doldurduk, hazırda bekleyin. Ademcan ismini iyi hatırlayın, eceliniz yanımda." şeklinde mesaj attığı, hayatını kaybeden Ahmet Minguzzi’ye küfrettikleri aktarıldı.

SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK MESAJ

Müşteki Yasemin Minguzzi’nin cep telefonuna Nisan 2025’te şüpheli Furkan Ay tarafından soruşturmaya konu mesajların atıldığı, şüphelinin suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiği, şüphelinin müştekinin kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde ele geçirerek mesajları attığı aktarıldı.

4 YIL 3 AYDAN 13 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede, Furkan Ay hakkında ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak’, ‘birden fazla kişi ile birlikte tehdit’ ile ‘kişinin hatırasına hakaret’ suçlarından 4 yıl 3 aydan 13 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.