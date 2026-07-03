Mauro Icardi eleştirilere yaptığı paylaşımla cevap verdi

Mauro Icardi, gece yarısı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Arjantinli futbolcu, kendisine yönelik eleştirilere sert ifadelerle karşılık verdi.

Icardi, paylaşımında kendisini eleştiren kişiye tepki gösterdi.

KENDİSİNİ ELEŞTİRENLERE SERT ÇIKTI

Arjantinli futbolcu, "Başarısızsın diyen kişi, 45 yaşında ünlü olmuş sıradan bir kadın. Hiçbir yeteneği yok, kendi soyadıyla tanınmıyor ve başkalarının hayatlarını konuşarak geçiniyor. Hayatını bu mesleğe hazırlayan ciddi gazeteciler olduğunu düşününce..." ifadelerini kullandı.

Mauro Icardi, paylaşımının devamında toplum yapısına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"TOPLUM YOZLAŞTI"

Icardi, "Toplumun ne kadar yozlaştığını görmek üzücü" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Arjantinli futbolcunun paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.