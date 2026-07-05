Mauro Icardi için Lazio gelişmesi!

Galatasaray ile olan sözleşmesi 1 Temmuz tarihi itibarıyla biten Mauro Icardi için İtalya'dan yeni bir haber gündeme geldi.

Tuttomercato'da yer alan habere göre, Lazio ile adı geçen Icardi'nin şu anda İtalyan ekibine transferi mümkün görünmüyor.

Mauro Icardi eleştirilere yaptığı paylaşımla cevap verdi

MAAŞI LAZIO'YU ZORLUYOR

İtalyan basınında yer alan haberde, Icardi'nin Galatasaray'dan 10 milyon euro kazandığı hatırlatıldı ve bu rakamın bir İtalyan takımı tarafından karşılanmasının oldukça zor olduğu belirtildi.

MALİ KISITLAMA ALTINDALAR

Lazio'nun mali kısıtlama altında olduğu ve satış yaptığı kadar oyuncu transfer edebileceği kaydedildi.

İtalyan ekibinin ayrıca uzun süredir maaş bütçesini kısma ve kadroyu gençleştirme politikası izlediği belirtildi.

GERÇEKÇİ DEĞİL

Bu nedenlerle 4 milyon euro piyasa değeri bulunan 33 yaşındaki Icardi'nin, Lazio'ya transferinin şu anda gerçekçi görünmediği yazıldı.

GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray'da 4 sezonda 134 maçta süre bulan Arjantinli forvet Icardi, 77 gol attı ve 25 asist yaptı.