Mauro Icardi, İstanbul'dan ayrıldı

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Süper Lig'de üst üste dördüncü kez şampiyon olan Galatasaray'ın başarısında büyük rol oynayan Mauro Icardi için belirsizlik sürüyor.

Sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi sona eren Arjantinli golcünün geleceğini nasıl şekillendireceği merak ediliyordu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in "Görüşüyoruz" ifadelerini kullandığı yıldız isimden dikkat çeken bir hareket geldi.

25 VALİZLE İSTANBUL'DAN AYRILDI

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Icardi, 25 valizle İstanbul'dan ayrıldı.

Mauro Icardi'nin ülkesi Arjantin'e gittiği kaydedildi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 47 resmi maçta boy gösteren 33 yaşındaki futbolcu, 16 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.