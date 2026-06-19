Mayıs ayında Türkiye'yi 214 meteorolojik felaket vurdu

Mayıs ayında Türkiye'de gerçekleşen hava olaylarına ait bir istatistik paylaşıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Mayıs Ayı Zirai Meteoroloji Bülteni'ne göre; 86 şiddetli yağış ve sel, 60 dolu, 23 heyelan ve 20 fırtına gerçekleşirken, 214 meteorolojik karakterli doğal afet kayıtlara geçti.

Veriler, ilkbahar döneminde etkisini artıran konveksinoyenel hava olaylarının özellikle şiddetli yağış, sel ve dolu kaynaklı afetlerde yoğunlaşmaya devam ettiğini ortaya koydu.

YAĞIŞ VE SEL AĞIRLIKTA

Geçen ay meteorolojik olayların büyük bölümünü yağış ve sel oluştururken, özellikle Hatay ve Tokat'ta taşkınlar meydana geldi.

Türkiye genelinde mayıs ayında, büyük çoğunluğu yağış, sel ve dolu olmak üzere 214 şiddetli meteorolojik olay meydana geldi.

Mayıs Ayı Zirai Meteoroloji Bülteni'ne göre, ilkbaharla etkisini artıran yağışlı hava sistemleri, yurt genelinde çok sayıda kuvvetli meteorolojik olaya neden oldu.

YAĞMUR VE DOLU HAYATI ETKİLEDİ

Ülke genelindeki 220 meteoroloji gözlem istasyonundan elde edilen veriler doğrultusunda özellikle geçen ay etkili olan gök gürültülü sağanaklar, kısa sürede yüksek miktarda yağış bırakırken, bunlara eşlik eden dolu olayı da birçok bölgede hayatı olumsuz etkiledi.

HATAY VE TOKAT'TA TAŞKINLAR

Geçen ay kayıtlara geçen 214 şiddetli meteorolojik olayın büyük bölümünü, 86 olayla yağış ve sel oluşturdu. Özellikle kısa süreli ve kuvvetli yağışların etkili olduğu Hatay ve Tokat gibi illerde su baskınları ve taşkınlar meydana geldi.

Mayısta meydana gelen şiddetli meteorolojik olaylar arasında dolu, 60 vakayla ikinci sırada yer aldı. Bunu 23 olayla heyelan ve 20 olayla fırtına izledi.

14 YILDIRIM DÜŞTÜ

Mayısta ayrıca 14 yıldırım düşmesi, 5 kuvvetli kar, 4 hortum, 1 sis ve 1 çığ olayı da kayıtlara geçti.



