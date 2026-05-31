Mayıs sonunda kış geri döndü: Artvin'de kar yağışı yolları kapattı

Meteorolojik tahminlerin ardından sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, Artvin’in yüksek rakımlı noktalarında hayatı olumsuz etkiledi. 1850 rakımlı Macahel Geçidi kısa sürede beyaz örtüyle kaplanırken, mayıs ayında yaşanan kar sürprizi bölgedeki vatandaşları şaşırttı.

MACAHEL BÖLGESİNDE ULAŞIM AKSADI

Borçka ilçesine bağlı Macahel havzasında etkili olan yoğun yağış nedeniyle Camili, Düzenli, Efeler, Kayalar, Maral ve Uğur köylerine ulaşım bir süreliğine kesildi.

Kar yağışının şiddetini artırmasıyla birlikte yolların kapanması üzerine Karayolları ekipleri harekete geçti. Bölgeye sevk edilen iş makineleriyle kar temizleme ve yol açma çalışmaları başlatıldı. Ekipler, kapanan yolları yeniden ulaşıma açabilmek için yoğun mesai harcadı.

YÜKSEK KESİMLER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Artvin genelinde özellikle 1500 metre ve üzerindeki rakımlarda etkili olan yağış, dağlık alanları ve geçitleri yeniden kış görüntüsüne dönüştürdü.

Bahar mevsiminin son günlerinde yaşanan kar yağışıyla birlikte bölgedeki yaylalar, ormanlık alanlar ve geçitler beyaz örtü altında kaldı. Kar kalınlığının bazı noktalarda 10 santimetreye ulaştığı belirtildi.

MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Kar yağışı nedeniyle yolda kalan vatandaşlar için ekipler seferber oldu. Karla mücadele ekipleri, ulaşımın aksadığı güzergâhlarda mahsur kalan kişilere ulaşarak güvenli bölgelere tahliyelerini gerçekleştirdi.

Yetkililer, hava koşullarının etkisini sürdürmesi nedeniyle bölgede tedbirlerin artırıldığını ve çalışmaların kesintisiz devam ettiğini bildirdi.

SÜRÜCÜLERE ZİNCİR UYARISI

Camili Köyler Birliği Başkanı Nasır Önder, kar yağışının gün boyunca devam etmesinin beklendiğini belirterek sürücülere dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Önder, özellikle yüksek rakımlı güzergâhlarda seyahat edecek vatandaşların zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını, yola çıkmaları halinde ise araçlarında mutlaka zincir bulundurmalarını istedi.

EKİPLER TEYAKKUZDA

Bölgede etkisini sürdüren yağış nedeniyle Karayolları ve ilgili kurum ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, hava durumunun yakından takip edildiğini ve olası yeni kapanmalara karşı gerekli hazırlıkların yapıldığını belirtti.

Mayıs ayının son günlerinde yaşanan kar yağışı, Artvin’in yüksek kesimlerinde doğanın dört mevsimi bir arada yaşatan yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.