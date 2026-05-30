Mayıs sonunda Osmanlı Yaylası yeniden karla kaplandı

Türkiye'nin birçok bölgesinde yaz hazırlıkları sürerken, Tokat'ın yüksek kesimlerinde kış yeniden yüzünü gösterdi. "Tokat'ın çatı katı" olarak anılan Başçiftlik ilçesindeki Osmanlı Yaylası'nda mayıs ayının son günlerinde etkili olan kar yağışı, doğayı kısa sürede beyaz örtüyle kapladı. Baharın tüm canlılığıyla hissedildiği yaylada kar yağışı, görenleri şaşırtırken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

BAHAR ÇİÇEKLERİ KAR ALTINDA KALDI

Yaklaşık 1600 metre rakıma sahip Osmanlı Yaylası'nda hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle birlikte yağmur yerini kara bıraktı. Kısa sürede etkisini artıran yağış, yaylanın geniş meralarını beyaza boyadı.

Baharın habercisi olarak açan sarı çiçekler ve yeşilin hakim olduğu yayla, saatler içerisinde kış manzarasına dönüştü. Çiçeklerin üzerini kaplayan kar tabakası, doğada nadir görülen ve dikkat çeken görüntüler ortaya çıkardı.

KOYUN SÜRÜLERİ KAR SÜRPRİZİYLE KARŞILAŞTI

Kar yağışı yalnızca doğayı değil, yaylada otlatılan hayvanları da etkiledi. Meralarda otlayan koyun sürüleri, aniden bastıran kar yağışına hazırlıksız yakalandı.

Karla kaplanan arazide ilerlemeye çalışan sürülerin görüntüleri, bölgedeki sıra dışı hava koşullarını gözler önüne serdi. Yayla sakinleri, mayıs ayının sonunda böylesine yoğun bir kar yağışının nadir görüldüğünü ifade etti.

DRONE GÖRÜNTÜLERİ EŞSİZ MANZARAYI ORTAYA KOYDU

Kar yağışının ardından Osmanlı Yaylası havadan da görüntülendi. Drone ile kaydedilen görüntülerde beyaza bürünen meralar, kar örtüsü altında kalan çiçekler ve yaylada hareket eden koyun sürüleri dikkat çekti.

Havadan çekilen görüntüler, baharın canlı renkleriyle kışın beyaz örtüsünü aynı karede buluşturarak görsel bir şölen oluşturdu. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, yaylanın doğal güzelliğine farklı bir boyut kattı.

VATANDAŞLAR ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİ

Osmanlı Yaylası'nı ziyaret eden vatandaşlar, mayıs ayının son günlerinde karla karşılaşmanın kendileri için sürpriz olduğunu söyledi. Birçok ziyaretçi, aynı gün içerisinde hem bahar hem de kış manzarası görmenin sıra dışı bir deneyim olduğunu dile getirdi.

Yaylada oluşan görüntülerin büyüleyici olduğunu belirten vatandaşlar, doğanın sunduğu bu farklı atmosferin unutulmaz anlar yaşattığını ifade etti.

YÜKSEK KESİMLERDE KIŞIN İZLERİ SÜRÜYOR

Meteorolojik veriler doğrultusunda hava sıcaklıklarının özellikle yüksek rakımlı bölgelerde mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte kar yağışlarının görülebildiği belirtiliyor. Osmanlı Yaylası'nda yaşanan son kar yağışı da yüksek kesimlerde kış şartlarının etkisini sürdürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.

Mayıs ayının son günlerinde beyaza bürünen yayla, hem doğa fotoğrafçılarına hem de ziyaretçilere nadir rastlanan görüntüler sunarken, bahar ile kışın iç içe geçtiği eşsiz manzaralar hafızalara kazındı.