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MEB: Öğretmen ihtiyaç çalışmamızı tamamladık

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 2035'lere kadar hangi branşlarda ne kadar öğretmene ihtiyaç olduğunu belirlediklerini ve yüksek öğretimde kontenjanların bu çalışmaya göre belirleneceğini söyledi.

DHA | 02.12.2019 - 14:38..
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul'da 2023 Eğitim Vizyonu ile "Birlikte Bir Yıl" toplantısına katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Selçuk, ülkenin öğretmen ihtiyacı ve eğitim sistemindeki değişimler gibi konularda değerlendirmeler yaptı.

''EĞİTİM FAKÜLTESİNİ YENİDEN ŞEKİLLENDİRECEĞİZ''

Selçuk, yaptığı konuşmada, "Öğretmen yetiştirmeyi bütünsel olarak ele alıyoruz. Bizim 2035'lere kadar hangi branşta ne kadar öğretmene ihtiyacımız var çalışmasını tamamlamış bulunuyoruz. Buna göre de yüksek öğretimle bağlantısını da kontenjan sınırlaması biçiminde de ele alıyoruz. Uygulamanın daha çok yüksek olduğu eğitim sisteminin sahadaki karşılığını yansıtan bu modelle de eğitim fakültesini yeniden şekillendirmekle ilgili bir çalışma başlatıyoruz bazı fakültelerde." dedi.

"BU ÜLKENİN ÇOCUKLARI, BİZİM DENEME TAHTAMIZ DEĞİL"

Bakan Selçuk, şöyle devam etti: "Toplumdaki beklentinin çok çok farkındayız ama bir şeyin daha farkındayız. Eğer altyapısı kurulmadan, eğer gereken çalışmalar yönetilmeden kararlar alırsak, çözümler üretirsek, şimdiki çözümlerimiz gelecekteki problemlerimiz olur. O sebeple altyapı kurmadan, pilot çalışmasını yapmadan asla bir çalışma yapmıyoruz.  Toplumdaki talebin ne olduğunu çok önemsiyoruz ama neyi çok daha fazla önemsiyoruz? Bu ülkenin çocuklarını. Bu ülkenin çocukları, bizim deneme tahtamız değil. Dolayısıyla gereken hazırlığı yapmadan, gereken altyapıyı çalışmadan, nasıl akademik hayatta basamak basamak ilerliyorsak, nasıl bir takım projeleri yürütürken adım adım yapılandırıyorsak, aynı yapılandırma ne için de geçerli? Elbette Milli Eğitim Bakanlığı'nın sisteminin dönüştürülmesiyle."

MEB: Öğretmen ihtiyaç çalışmamızı tamamladık


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