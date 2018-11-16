Meclis'in yasaklı tatlısı menüye adı değiştirilip eklendi

Eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Meclis'in menüsüne özel olan ve içerisinde süt, nişasta, vişne, ananas, krema, yumurta, bisküvi, un bulunan 'vişneli tayfır' tatlısına "Bu nasıl tatlı ismi. Bizim baklavamız, aşuremiz, sütlacımız var" diye tepki göstermişti.





TEPKİNİN ARDINDAN MENÜLERDEN ÇIKARILMIŞTI

Basına da yansıyan Kahraman'ın eleştirisi üzerine 'vişneli tayfır' Meclis ve sosyal tesislerinin yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden protokolle devralınan TBMM'ye ait Ala Restauran'da menüden çıkarılmıştı.

Bunun üzerine tatlının yeniden menüye eklenmesi için yetkililere çok sayıda talep iletildi.

BİR YIL SONRA YENİDEN MENÜDEKİ YERİNİ ALDI

Bir yılın ardından 'vişneli tayfır' tatlısı, içeriği değişmeden 'meyveli muhallebi' adıyla tekrar Meclis ve sosyal tesislerinde sunulmaya başlandı.



