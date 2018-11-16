taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.35735
Euro
6.07365
Altın
1216.555
Borsa
93433.59
Gram Altın
209.512

Meclis'in yasaklı tatlısı menüye adı değiştirilip eklendi

İsmail Kahraman'ın Meclis Başkanı olduğu dönemde adını beğenmediği gerekçesiyle Meclis menüsünden kaldırdığı 'vişneli tayfır' tatlısının adı 'meyveli muhallebi' olarak değiştirildi.

Haber Merkezi | 16.11.2018 - 12:20..
  1. Haberler
  2. Gündem
Meclis'in yasaklı tatlısı menüye adı değiştirilip eklendi

Eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Meclis'in menüsüne özel olan ve içerisinde süt, nişasta, vişne, ananas, krema, yumurta, bisküvi, un bulunan  'vişneli tayfır' tatlısına "Bu nasıl tatlı ismi. Bizim baklavamız, aşuremiz, sütlacımız var" diye tepki göstermişti.

Meclis'in yasaklı tatlısı menüye adı değiştirilip eklendi

TEPKİNİN ARDINDAN MENÜLERDEN ÇIKARILMIŞTI

Basına da yansıyan Kahraman'ın eleştirisi üzerine 'vişneli tayfır' Meclis ve sosyal tesislerinin yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden protokolle devralınan TBMM'ye ait Ala Restauran'da menüden çıkarılmıştı.

Bunun üzerine tatlının yeniden menüye eklenmesi için yetkililere çok sayıda talep iletildi.

BİR YIL SONRA YENİDEN MENÜDEKİ YERİNİ ALDI

Bir yılın ardından 'vişneli tayfır' tatlısı, içeriği değişmeden 'meyveli muhallebi' adıyla tekrar Meclis ve sosyal tesislerinde sunulmaya başlandı.

Meclis'in yasaklı tatlısı menüye adı değiştirilip eklendi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
3600 ek göstergeden kimler yararlanacak

3600 ek göstergeden kimler yararlanacak

218
Soylu: Polislerin yaşam standartları temel sorumluluğumuz

Soylu: Polislerin yaşam standartları temel sorumluluğumuz

211
Karadeniz'de doğalgaz sondajı

Karadeniz'de doğalgaz sondajı

154
Resmi Gazete'de yayınlandı: Dövizle kiraya son

Resmi Gazete'de yayınlandı: Dövizle kiraya son

40
Karayılan'a laf söylenince ayağa kalkan Bekaroğlu

Karayılan'a laf söylenince ayağa kalkan Bekaroğlu

111
Fenerbahçe, Olympiacos'u devirdi

Fenerbahçe, Olympiacos'u devirdi

44
Meclis'teki gerilimin sebebi HDP'li vekiller

Meclis'teki gerilimin sebebi HDP'li vekiller

52
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM