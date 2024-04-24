Süleyman Soylu'dan hakkında iddialara yanıt geldi Hakkındaki iddiaların büyük bir iftira olduğunu belirten AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, "Suç ve suçluyla mücadele her ülke için her daim için vardır. Eğer bir ülkede her 33 saatte bir çete çökertiliyorsa 7 yıl boyunca, böyle bir iftirayla devletimizi karşı karşıya bırakamazsınız" dedi.

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ensonhaber.com

7 yıllık İçişleri Bakanlığı döneminde başarılı işlere imza atan Süleyman Soylu, sessizliğini bozdu..

AK Parti İstanbul Milletvekili ve önceki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

GDH YouTube kanalında Cüneyt Polat’ın sorularını yanıtlayan Soylu, uyuşturucuyla mücadele ve hakkındaki iddialara dair önemli ve net açıklamalar yaptı.

"Türkiye 7 yıl boyunca 1050 ton uyuşturucu yakaladı"

Bakanlığı döneminde uyuşturucuyla mücadelede 7 yıl boyunca 1050 ton uyuşturucu yakalandığını vurgulayan Soylu, şunları söyledi:

Bu ülkede İçişleri Bakanı olduğum gün uyuşturucudan yılda 941 kişi ölüyordu. Bıraktığım gün 247 kişi ölüyordu. Türkiye 7 yıl boyunca bin elli ton uyuşturucu yakalamış. Bu devletin komple mücadelesinin sonucudur.

"Baronlara dokunulmuyor' ifadesi büyük bir iftira"

"Türkiye'de baronlara dokunulmuyor" iddiasının ise büyük bir iftira olduğunu söyleyen belirten Soylu, şu ifadeleri kullandı:

Bu büyük bir iftiradır. Suç ve suçluyla mücadele her ülke için her daim için vardır. Eğer bir ülkede her 33 saatte bir çete çökertiliyorsa 7 yıl boyunca -ki bizden sonra da devam ediyor- böyle bir iftirayla devletimizi karşı karşıya bırakmanız doğru değil.

"Türkiye bu suç örgütlerine nefes aldırmayacak şekilde tüm güvenlik altyapısını kurmuştur"

Burada söylenecek söz o değildir, tüm dünyada bu böyledir ama Türkiye bu suç örgütlerine nefes aldırmayacak şekilde tüm güvenlik altyapısını kurmuştur.

"2019, 2020, 2021 ve 2022'de yakaladığımız bazı suç örgütü liderleri"

Bu iddiaların "tamamen haksız ve yanlış" olduğunu söyleyen Soylu, sözlerine döneminin sadece 4 yılında yakalanan bazı suç örgütü liderlerini anlatarak sürdürdü:

Dünyanın tüm ülkelerinde organize suç örgütleri vardır. Mesela bizdeki suç örgütlerinin yöneticileri de kırmızı bültenle aradığımız halde Avrupa ülkelerindedir veya başka ülkelerdedir.



Sadece 2019, 2020, 2021, 2022'de yakaladıklarımızın bazılarını liste olarak göstermek isterim. Bunların hepsi suç örgütü lideridir.



Mesela çok konuşulanlardan bir tanesini örnek vereyim: Komançero. Lideri kim Mark Douglas. Dubai'de yaşamış, daha sonra Kıbrıs'a gelmiş. Kıbrıs İçişleri Bakanı bizimle bir irtibata girmiş. Avustralya bunu arıyor, ama Avustralya aradığı halde KKTC'de de uzun zamandan beri kalmış. Bazı ülkelerin hukuku el veriyor, bazı ülkelerde bunlar sahte pasaportla girebiliyorlar.



Şimdi burada gördüğünüz insanların çoğu ya sahte pasaportla gelmiştir. Ya da geldikten sonra kırmızı bültenleri çıkmış ve yakalanmışlardır.

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