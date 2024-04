Haberler



Süleyman Soylu'dan hakkında iddialara yanıt geldi

Süleyman Soylu'dan hakkında iddialara yanıt geldi Hakkındaki iddiaların büyük bir iftira olduğunu belirten AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, "Suç ve suçluyla mücadele her ülke için her daim için vardır. Eğer bir ülkede her 33 saatte bir çete çökertiliyorsa 7 yıl boyunca, böyle bir iftirayla devletimizi karşı karşıya bırakamazsınız" dedi.