Doğulu filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Bu akşam TV'de...

- "Doğulu" filmi, özgürlüklerine kavuştuktan sonra intikam yoluna giren Fırat Doğulu ve Akın'ın hikayesini anlatıyor.
- Filmin yönetmenliğini Bilal Kanyoncu üstleniyor.
- Oyuncu kadrosunda Savaş Satış, Gürkan Uygun, ve Cansel Elçin gibi isimler yer alıyor.
Beyaz perdenin ardından televizyonda yayınlanacak olan "Doğulu" filmi, izleyicilerin gündeminde.
Filme dair detayları araştıranlar konusu ve oyuncu kadrosu için bilgi sahibi olmak istiyor.
Yönetmen koltuğunda Bilal Kanyoncu'nun oturduğu Doğulu filmi konusu ve oyuncuları haberimizde...
DOĞULU FİLM KONUSU
Doğulu, yıllarca kaldıkları cezaevinden çıkıp, özgürlüklerine kavuştuktan sonra kendilerini zorlu bir intikam serüveninin içinde bulan Fırat Doğulu ve can yoldaşı Akın'ın hikayesini konu ediyor.
DOĞULU FİLM OYUNCULARI
Savaş Satış
Onur Akbay
Özgür Meriç
Gürkan Uygun
Melis İşiten
Cansel Elçin
Melih Özkaya
Nebil Sayın
Duygu Arda
Erkan Meriç