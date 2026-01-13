Doğulu filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Bu akşam TV'de...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beyaz perdenin ardından televizyonda yayınlanacak olan "Doğulu" filmi, izleyicilerin gündeminde.

Filme dair detayları araştıranlar konusu ve oyuncu kadrosu için bilgi sahibi olmak istiyor.

Yönetmen koltuğunda Bilal Kanyoncu'nun oturduğu Doğulu filmi konusu ve oyuncuları haberimizde...

DOĞULU FİLM KONUSU

Doğulu, yıllarca kaldıkları cezaevinden çıkıp, özgürlüklerine kavuştuktan sonra kendilerini zorlu bir intikam serüveninin içinde bulan Fırat Doğulu ve can yoldaşı Akın'ın hikayesini konu ediyor.

DOĞULU FİLM OYUNCULARI

Savaş Satış

Onur Akbay

Özgür Meriç

Gürkan Uygun

Melis İşiten

Cansel Elçin

Melih Özkaya

Nebil Sayın

Duygu Arda

Erkan Meriç