Abone ol: Google News

Doğulu filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Bu akşam TV'de...

Bu akşam TV yayın akışında yer alan "Doğulu" filmi, denk gelenlerin merak konusu oldu. Arama motorlarında hız kazanan Doğulu filmi konusu ve oyuncuları, araştırılıyor. İşte, 2024 yapımı Doğulu filmi hakkında bilgiler...

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 13.01.2026 18:00
Doğulu filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Bu akşam TV'de...
  • "Doğulu" filmi, özgürlüklerine kavuştuktan sonra intikam yoluna giren Fırat Doğulu ve Akın'ın hikayesini anlatıyor.
  • Filmin yönetmenliğini Bilal Kanyoncu üstleniyor.
  • Oyuncu kadrosunda Savaş Satış, Gürkan Uygun, ve Cansel Elçin gibi isimler yer alıyor.

Beyaz perdenin ardından televizyonda yayınlanacak olan "Doğulu" filmi, izleyicilerin gündeminde.

Filme dair detayları araştıranlar konusu ve oyuncu kadrosu için bilgi sahibi olmak istiyor.

Yönetmen koltuğunda Bilal Kanyoncu'nun oturduğu Doğulu filmi konusu ve oyuncuları haberimizde...

DOĞULU FİLM KONUSU

Doğulu, yıllarca kaldıkları cezaevinden çıkıp, özgürlüklerine kavuştuktan sonra kendilerini zorlu bir intikam serüveninin içinde bulan Fırat Doğulu ve can yoldaşı Akın'ın hikayesini konu ediyor.

DOĞULU FİLM OYUNCULARI

Savaş Satış

Onur Akbay

Özgür Meriç

Gürkan Uygun

Melis İşiten

Cansel Elçin

Melih Özkaya

Nebil Sayın

Duygu Arda

Erkan Meriç

Medya Haberleri