A.B.İ'nin yıldızı Kenan İmirzalıoğlu'nun eski hali: "Best Model Kenan"

Adını ilk olarak Best Model yarışması ile duyuran ve birincilikleri ile tanınan Kenan İmirzalıoğlu, ülkemizin jönlerinden.

Sinem Kobal ile mutlu bir evlilik sürdüren 2 kız babası İmirzalıoğlu, rol aldığı pek çok yapımla hafızalara kazındı.

Deli Yürek ile başlayan serüven Ezel, Karadayı ve Kim Milyoner Olmak İster gibi yapımlarla devam etti.

Şimdilerde ise setlere geri dönen ünlü oyuncu, A.B.İ dizisinde başrolü üstleniyor.

Afra Saraçoğlu ile oynayan Kenan İmirzalıoğlu, ilk bölümden trendlere girdi ve merak konusu oldu.

Ancak kendisi ile ilgili en dikkat çeken konu "eski hali" oldu.

İşte, bir zamanlar Kenan İmirzalıoğlu...