11 Aralık 2024 TV akışları! Bugün ekrandakiler...

Hafta ortası yorgunluğunu ekran karşısında atacak olanlar, televizyon kumandasını eline alıyor.
İzlediklerini yapımları kaçırmak istemeyenler, bugünkü program akışına göz atıyor.
Televizyon dünyasında diziler, yarışmalar, gündüz programları, filmler, ana haber bültenleri ve reality programları gibi birçok yapım izleyicileriyle buluşuyor.
Çarşambanın en sevilenleri ise akşam kuşağında yer alıyor.
İşte 11 Aralık 2024 TV yayın akışları...
ATV yayın akışı
08.00 - Kahvaltı Haberleri
10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 - ATV Gün Ortası
14.00 - Sen Anlat Karadeniz
16.00 - Esra Erol'da
19.00 - ATV Ana Haber
20.00 - Kuruluş Osman
Kanal D yayın akışı
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Yaprak Dökümü
12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası
13.00 - Gelinim Mutfakta
16:00 - Ayazın Sonu güneş
18:30 - Kanal D Ana Haber
20:00 - Annem Ankara
Star TV yayın akışı
09:00 - Ada Masalı
11:00 - Dolunay
13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 - Kiralık Aşk
19:00 - Star Haber
20:00 - Sahipsizler
NOW TV yayın akışı
08.00 - İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 - Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 - Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
13.30 - En Hamarat Benim
16.30 - Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19.00 - Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20.00 - Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
TRT 1 yayın akışı
10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 - Seksenler
14.30 - Masumlar Apartmanı
17.40 - İddiaların Aksine
17.45 - Ana Habe
18.30 - Fenerbahçe - Athletic Bilbao | UEFA Avrupa Ligi
Show TV yayın akışı
08:00 - Bu Sabah
10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 - Kızılcık Şerbeti
18:45 - Show Ana Haber
20:00 - Sandık Kokusu
TV8 yayın akışı
07:00 - Tuzak
08:00 - Türkiye'nin Doktorları
09:00 - Gençlik Rüzgarı
10:00 - Gazete Magazin
14:15 - MasterChef Türkiye
16:30 - Çarkıfelek
20:00 - MasterChef Türkiye