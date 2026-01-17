Abone ol: Google News

YouTuber Enes Batur ortaya çıktı: İşte son hali

Uzun bir süredir paylaşım yapmayan YouTuber Enes Batur, son halini paylaştı.

Yayınlama Tarihi: 17.01.2026 13:30
  • YouTuber Enes Batur, uzun süredir süren sessizliğini bozarak yeni imajıyla ortaya çıktı.
  • Başak Karahan ile ilgili paylaşımlarıyla dikkat çeken Batur, son olarak berberde çekildiği bir fotoğrafı Instagram'da yayınladı.
  • Bu paylaşımıyla takipçilerine "geri döndüm" mesajı verdi.

YouTuber Enes Batur, uzun süredir devam eden sessizliğini bozdu.

Son dönemde eski sevgilisi Başak Karahan’la ilgili paylaşımlarıyla dikkat çeken Batur, imaj değiştirdi.

Bir berberde çekildiği öne sürülen fotoğrafıyla takipçilerini şaşırtan ünlü fenomen, uzun bir aradan sonra Instagram hesabından paylaşım yaptı.

Enes Batur, bu paylaşımla birlikte "geri döndüm" mesajı verdi.

İşte, son hali...

