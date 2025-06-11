11 Haziran TV yayın akışı! Bugün TV'de neler var? İşte yayındakiler...

Haber Merkezi

Televizyonda birçok dizi sezon finali yapmış olsa da, heyecanlı bir akış izleyicileri bekliyor.

Yarışmalar, programlar, devam eden diziler, maçlar, filmler derken birçok izleyici ekrana kilitleniyor.

Günlük olarak değişen yayın akışları, 11 Haziran 2025 için belli oldu.

Kanal kanal derlediğimiz bugünkü yayın akışları haberimizde...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Güven Bana

22:30 Çıkış Yok

Kanal D

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Gelinim Mutfakta

16:30 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Eşref Rüya

Star TV

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Aramızda Kalsın

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler

NOW TV

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Dokunmayın Şabanıma

22:15 Çift Kişilik Oda

TV8

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

10:55 Survivor Panorama

12:30 İşte Benim Stilim

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2025

Show TV

09:00 Aşk Laftan Anlamaz

12:00 Bahar

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Üçkağıtçı

21:45 Atla Gel Şaban

23:45 Üçkağıtçı

TRT 1

08:45 Kod Adı Kırlangıç

10:00 Kasaba Doktoru

13:00 Turgay Başyayla İle...

14:10 Seksenler

15:25 Teşkilat

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Çelik Yumruklar