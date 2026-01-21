A.B.İ. 3. bölüm fragmanı: Doğan zamana karşı yarışıyor! Melek kurtulacak mı? ATV ekranlarında yayın hayatına iddialı bir giriş yapan A.B.İ. hem reytinglerde hem de sosyal medyada adından söz ettiriyor. Dün yayınlanan yeni bölümün ardından yeni fragman geldi. İşte A.B.İ. 3. bölüm fragmanı…