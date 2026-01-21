A.B.İ. 3. bölüm fragmanı: Doğan zamana karşı yarışıyor! Melek kurtulacak mı?

- A.B.İ. dizisi ikinci bölümüyle izleyicilerden tam not aldı ve sosyal medyada geniş yankı buldu.
- Yeni fragmanda Sinan, mirastan dışlanınca intikam peşine düşerek Doğan'ı hedef alıyor.
- Doğan ise kardeşi Melek'in masumiyetini kanıtlamak için zamana karşı mücadele ediyor.
ATV ekranlarında yayınlanan A.B.İ., ikinci bölümüyle izleyicilerden tam not aldı.
Artan gerilim, derinleşen ilişkiler ve çarpıcı sahnelerle dizi sosyal medyada da geniş yankı buldu.
Kenan İmirzalıoğlu’nun Doktor Doğan, Afra Saraçoğlu’nun ise Avukat Çağla karakterleriyle öne çıktığı yapımda, hikayenin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.
Soluksuz izlenen son bölümün ardından izleyiciler, A.B.İ. 3. bölüm fragmanını araştırıyor.
SİNAN NE YAPACAK?
Tahir’in geride bıraktığı vasiyet, aile dengelerini altüst ederken, mirastan dışlanan Sinan intikam duygusuyla hareket etmeye başlıyor.
Doğan’ı tamamen saf dışı bırakmayı hedefleyen Sinan, geri dönülmez bir yola girecek.
Doğan ise suçlanan kardeşi Melek’in masumiyetini ortaya çıkarmak için zamana karşı mücadele veriyor.
Çağla’nın ortaya çıkardığı vasiyet belgesi, aile içinde süregelen gizli hesaplaşmaları gün yüzüne çıkarıyor.
İşte A.B.İ. 3. bölüm fragman: